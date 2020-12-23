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Экономика

Россияне постепенно снижают градус потребляемого алкоголя

28.12.2020 09:04|ПсковКомментариев: 1

Россияне переходят к потреблению благородных алкогольных напитков — вина и шампанского, пишут «Известия» со ссылкой на официальную статистику

Росалкогольрегулирования (РАР) по максимально популярным категориям спиртного. Из нее следует, что по итогам трех кварталов 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, продажи шампанского выросли на 5% до 10,8 млн декалитров, вина — на 4% до 41,2 млн декалитров. Такая же тенденция зафиксирована в категории пива: его реализация увеличилась на 5% до 514,9 млн декалитров.

Продажи водки не изменилась и составили 54,3 млн декалитров, а спрос на коньяк упал на 1% до 8,3 млн декалитров. Таким образом, в целом продажи алкогольной продукции по итогам трех кварталов не изменились по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 158 млн декалитров.

Смещение фокуса с крепкого алкоголя на слабый — один из пунктов государственной политики в области снижения чрезмерного потребления спиртного, сказал «Известиям» президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Новая тенденция в продажах подтверждает, что усилия начали давать результат.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сказал «Известиям», что в этом году, действительно, был задан тренд на рост потребления вина. Он предполагает, что оставшиеся без заграничных отпусков люди лишились возможности привозить домой свои любимые вина. Поэтому компенсируют эту потребность уже дома. Эксперт уверен, что в следующем году этот тренд продлится: россияне будут увеличивать потребление вина.

По данным Росалкогольрегулирования, по итогам трех кварталов также выросла реализация ликероводочных изделий крепостью выше 25 градусов (например, настоек) — на 15% до 5,6 млн декалитров, спиртных напитков крепче 9 градусов (ром, виски, джин) — на 11% до 5,8 млн декалитров.

Теги: #алкоголь #продажа
Источник: Псковская Лента Новостей
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