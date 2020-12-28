Экономика

Непростым, но успешным стал 2020 год для псковского завода «Титан-Полимер» - Герман Петрушко

Для якорного резидента особой экономической зоны «Моглино» - псковского завода «Титан-Полимер» - уходящий 2020 год стал непростым, но достаточно успешным. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил генеральный директор предприятия Герман Петрушко.

«В 2020-м были и свои победы, и моменты, которые хотелось бы усилить и улучшить. Но в целом, я считаю, что уходящий год был для нас достаточно позитивным, потому что мы реализуем наши планы, строим завод, хоть пандемия и наложила свой отпечаток как на строительство, так и на поставку оборудования. Тем не менее мы уверенно движемся к реализации проекта. Поэтому, я считаю, что группы в целом 2020 год был хоть и достаточно тяжелым, но успешным», - поделился он.

Герман Петрушко уточнил, что стройка главного корпуса завода уже подходит к завершающей стадии. Сейчас на площадке ведется монтаж оборудования. В этом предприятию активно помогают немецкие и итальянские специалисты.

«Буквально вчера установили котельную, уже идет подключение электроэнергии, водоснабжения, готовимся подключаться к сетям особой экономической зоны "Моглино". Надо отдать должное управляющей компании ОЭЗ - очень оперативно работают. По графику подключения у нас пока вопросов никаких нет», - добавил гость студии.

При этом он отметил, что инвестор столкнулся с рядом сложностей, которые возникли на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Например, с нехваткой подрядных организаций или недостаточным количеством людей у подрядчиков. «Мы понимаем наших партнеров, входим в их положение. Работы в любом случае идут. Может быть, немного сдвинулся график запуска. Тем не менее мы считаем, что к марту мы справимся», - заверил Герман Петрушко.

Он также обратил внимание, что «нисколько жалеет о проделанной работе и о том, что для реализации проекта инвестор выбрал именно Псковскую область».