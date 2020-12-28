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Герман Петрушко: Я благодарен псковичам, что приняли наше не совсем обычное для региона предприятие

28.12.2020 18:01|ПсковКомментариев: 1

«Благодарен псковичам за то, что приняли наше не совсем обычное для региона предприятие», - сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Мы уже полтора года в псковском регионе, выступали на разных площадках, в разных населенных пунктах, доносили свою позицию. Вопросы всегда были. Это нормальное состояние людей: когда приходит что-то новое, надо разобраться. Откровенно скажу — нигде мы не сталкивались с негативом», - отметил Герман Петрушко. Наоборот, по его словам, местные жители проявляли живой интерес к проекту, интересовались возможностью трудоустройства, будущим завода «Титан-Полимер».

«Благодарен псковичам за то, что они приняли нас как не совсем обычное для региона предприятие. Считаю, у нас хороший контакт, особенно с Тямшой», - добавил гость студии.

Кроме того, по его словам, проект по строительству псковского завода «Титан-Полимер» не сталкивался с претензиями со стороны контролирующих органов. «Мы прекрасно понимаем особое внимание жителей региона к этой теме, поэтому делаем все от себя зависящее, чтобы не навредить экологии», - сказал Герман Петрушко.

Также он подчеркнул, что руководство «Титан-Полимера» никогда ничего не скрывает. «А что нам скрывать? У нас публичное общество, и если что-то будем скрывать, все равно все станет известно», - отметил он и пригласил всех желающих посетить строительную площадку. «Но стройка — это объект повышенной опасности, поэтому всех, кто хотел бы ее посетить, просим сообщить об этом заранее, чтоб выписать пропуска и пройти инструктаж», - добавил директор псковского завода.

Теги: #Моглино #экология #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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