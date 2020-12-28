Экономика

Александр Котов: Бюджет - не священная корова

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 28 декабря прокомментировал отношение оппозиционных фракций регионального парламента к работе над бюджетом.

«Оппозиция считает, что бюджет - священная корова, а если вокруг нее устроить политические пляски, то это повлияет на отношение избирателей. Ничего подобного. Бюджет - это абсолютно рабочий процесс», - подчеркнул он.

Кроме того, Александр Котов подчеркнул, что провала в собственных доходах у региона нет. «Бюджет всегда сбалансирован», - заметил спикер регионального парламента.

Проблему, связанную с государственным долгом региона, Александр Котов назвал надуманной, и привел в пример Московскую область, у которой госдолг составляет 150-170 млрд кредитов. По его словам, без заимствований из федерального бюджета в настоящее время никто не проживет.

Он напомнил, что в структуре государственного долга региона 70% - это коммерческие кредиты, 30% - бюджетные. Александр Котов добавил, про вопросы, связанные с коммерческими кредитами региона, доносят до федеральных структур.