Экономика

Более 5 млрд рублей инвестировал «Титан-Полимер» в строительство завода под Псковом

Более 5 млрд рублей инвестировал «Титан-Полимер» в строительство завода в ОЭЗ «Моглино». Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«В настоящий момент "Титан-Полимер" инвестировал более 5 млрд рублей, освоено где-то 3,2-3,5 млрд рублей. Действительно проект не дешевый. Мы отдаем себе отчет в том, что оборудование у нас от самых дорогих, первоклассных компаний мира, поэтому и цифры такие», - пояснил гость студии.

В марте 2021 года псковский завод «Титан-Полимер» планирует в тестовом режиме запустить первую линию производства БОПЭТ-пленки. Параллельно будет вестись монтаж второй линии и благоустройство территории.

«Считаем, что мы в следующем году должны успешно запуститься. Вторая линия должна быть собрана в июле-августе и выйти на пусковые показатели, - отметил Герман Петрушко, рассказывая о планах на будущий год. - В следующем году мы должны выпустить около 26 тысяч тонн продукции, а к концу года предполагаем выйти на 56 тысяч тонн». Кроме того, руководству завода предстоит подписание ряда контрактов с немецкими компаниями на вторую часть проекта.

Герман Петрушко также добавил, что проект по строительству псковского завода имеет серьезную поддержку со стороны федеральной и региональной власти. Важным моментом не только для «Титан-Полимера», но и для других резидентов «Моглино» он считает строительство железной дороги, которая позволит отправлять и получать грузы. «Поэтому, думаю, железная дорога будет иметь определенный социальный эффект и положительно скажется на развитии особой экономической зоны в целом», - заключил директор псковского завода «Титан-Полимер».