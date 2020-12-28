Экономика

Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Россияне смогут выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях при введении этого платежного средства. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI, передает ТАСС.

«Пенсии - как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с этим глава регулятора отметила, что решение о выпуске цифровой валюты пока не принято. «Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат, вы правильный вопрос задали», - добавила она.

В середине октября ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.