Экономика

Псковский завод «Титан-Полимер» увеличит зарплаты после запуска производства

Псковский завод «Титан-Полимер» планирует увеличить зарплаты после запуска производства. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«На сегодня у нас трудится 93 человека. Четыре из них — из Омска, есть ребята из Украины и Белоруссии, остальные 90% - это жители Псковской области», - рассказал он и также сообщил о планах пересмотреть размер зарплат.

«Естественно, мы будем пересматривать зарплаты — два года назад была одна история, сегодня другая. В стране многое меняется, тот же рубль. Постараемся с запуском завода улучшить зарплату», - отметил Герман Петрушко, уточнив, что служащие на «Титан-Полимере» получают около 50 тысяч рублей месяц, работники инженерно-технического звена — порядка 90-95 тысяч, а зарплаты рабочих составляют порядка 28-30 тысяч. Именно по этой категории, прежде всего, надо пересмотреть зарплаты. Скорее всего, будем вводить коэффициенты, улучшим эти показатели», - заключил Герман Петрушко.