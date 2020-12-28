Экономика

Вячеслав Балыбердин: Задача банка «Открытия» - соответствовать ожиданиям клиентов

Бизнес-лидер банка «Открытие» в Псковской области Вячеслав Балыбердин в ходе онлайн-конференции на портале Псковской Ленты Новостей ответил на вопросы о развитии макроэкономической ситуации и влиянии эпидемии коронавируса на сферу малого и среднего бизнеса.

- На очередном заседании в декабре Совет директоров Банка России оставил без изменений ключевую ставку - на уровне 4,25%. Как в будущем году будет меняться этот макроэкономический ориентир? И какое влияние окажет на рынок банковских услуг?

- Да, как и ожидали аналитики, Банк России сохранил ключевую ставку. Это было вызвано ускорением роста цен под воздействием проинфляционных факторов: как продолжающимся переносом в цены прошедшего в сентябре-октябре ослабления рубля, так и всплеска розничных цен на рынках отдельных товаров. В результате инфляция в 2020 г. превысит прежние прогнозы регулятора и по новым оценкам составит 4,6-4,9%. Показатели текущего роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые инфляционные процессы, по мнению регулятора, находились вблизи целевого уровня. Мы полагаем, что наблюдаемый в этом году уровень цен на отдельные продовольственные товары в 2021 г. окажет заметное сдерживающее влияние на инфляцию. Регулятор планирует в 2021 г. сохранить мягкую денежно-кредитную политику. Банк России по-прежнему не исключает снижение ставки на одном из последующих заседаний в зависимости от дальнейшего развития ситуации, однако теперь отмечает «высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен». Поэтому никаких существенных изменений в уровне кредитных ставок в следующем году ожидать не стоит. И если есть необходимость в кредите, его можно оформлять и сейчас, а не откладывать важную покупку на зиму-весну 2021 года.

- Банк как-то собирается улучшать свои мобильные приложения? Ведь очевидно, что после пандемии коронавируса очень многие услуги окончательно станут оказываться дистанционно, через смартфоны.

- Банк «Открытие» еще в 2019 году не только вложил большие средства в объединение совершенно различных технологических платформ, доставшихся в наследство не только от Бинбанка, но и от предыдущих слияний и поглощений, в ходе которых системы практически не модернизировались. Но и потратил ресурсы на разработку новых сервисов и опций мобильных приложений. Мы тщательно изучали клиентский опыт, анализировали критические отзывы о работе наших сервисов, и эта работа уже дала первые плоды. В середине декабря мобильное приложение банка «Открытие» для смартфонов на базе iOS заняло 5 место в категории «Лучшие цифровые офисы» рейтинга Mobile Banking Rank 2020 агентства Markswebb. За год банк поднялся сразу на 10 позиций в этом независимом рейтинге. За последний год в приложениях «Открытия» появилась возможность анализировать доходы и расходы, фильтровать операции по категориям, устанавливать свои лимиты на различные виды операций, а также подключать автоплатежи для оплаты мобильной связи. Более удобным стало управление дебетовыми картами: теперь посмотреть информацию о тарифах и комиссиях, а также и окончательно заблокировать карту можно прямо в приложении.

- На чем основаны такие оценки?

- Методика исследования мобильных приложений Markswebb включает в себя тестирование основных операций в приложении, исследование интерфейса по заданном набору пользовательских сценариев, а также тестирование с участием пяти сторонних респондентов. Такая методика позволяет получить комплексное представление об эффективности и удобстве мобильных приложений.

- Каких результатов группа «Открытие» добилась за последние три года в работе с малым и средним бизнесом?

- До 2018 года банк фактически не кредитовал малый и средний бизнес, взаимодействуя с предпринимателями в крайне усеченном формате. Команда с нуля выстроила работу в этом сегменте: построила кредитный конвейер, новый интернет-банк и увеличила клиентскую базу.

Сегодня в группе «Открытие» обслуживается более 482 000 субъектов малого и среднего бизнеса, и нам удалось нарастить клиентскую базу даже в период пандемии. Это хороший результат, учитывая, что в 2020 году самый сильный удар локдаун нанес именно по предпринимателям.

И даже в этот период мы не останавливали кредитование, увеличили объем выдач по сравнению с 2019 годом почти на 10%. Еще одно достижение - опять-таки из сферы развития дистанционных каналов. Сложно представить, но в банке «Открытие» до 2019 года не было мобильного банкинга для МСБ. За два года мы не только запустили мобильное приложение, но и вышли на уровень проникновения в 40%, что выше среднего показателя по рынку.

- Что вам помогло добиться таких результатов?

- В том, что выходишь практически последним на рынок, который активно развивается многие годы крупнейшими игроками, есть и свои преимущества. Например, можно использовать самые передовые технологии и учесть ошибки, допущенные конкурентами. Еще один фактор - гибкие подходы к разработкам и внедрениям, технологическим и продуктовым. Мы поменяли подход внутри банка, благодаря чему стали быстрее реагировать на запросы клиентов и выводить продукты на рынок. И третий фактор - построение бренда «Банк для бизнеса», открытого в коммуникациях и к обратной связи от клиентов и партнеров.

94% предпринимателей отмечают, что цифровизация для них важна, но только 6% выделяют бюджет на развитие цифровых навыков персонала. Другими словами, бизнес понимает, что трансформация необходима, но пока не знает, как к ней подобраться. Наша задача - помочь им ее решить и предложить инструменты. Самый показательный из них - на обучающей платформе Open Academy мы рассказываем о кейсах конкретных предпринимателей, которые получили опыт и уже прошли этот путь.

- Какой совет вы могли бы дать предпринимателям, чтобы им проще было пережить этот кризис?

- Говорите о своих проблемах, обсуждайте варианты решения с финансовыми партнерами и кредитными институтами. Обсуждайте с банком кредитную нагрузку и варианты ее снижения. Банки жестко конкурируют за сегмент малого и среднего бизнеса, они заинтересованы в сохранении хороших клиентов. Вы можете открыть счета в двух кредитных организациях и выбирать, где больше нравится. А уже задача «Открытия» - соответствовать ожиданиям и быть тем банком, который быстро реагирует на ваши запросы.

- Какие общественные, социальные проекты поддерживает ваш банк в Псковской области?

- Мы активно взаимодействуем с Торгово-Промышленной Палатой Псковской области, стараясь поддерживать их проекты, участвовать в диалоге с предпринимательским сообществом Псковской области. Что касается социальных проектов, то здесь, пожалуй, ключевым является то, что наш банк выступает в качестве генерального партнера мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское». Мы планируем развивать это партнерство в следующем году.

- В Псковской области в составе финансовой корпорации банк «Открытие» появился в 2019 году. Расскажите, как вы оказались в банке «Открытие».

- Банк «Открытие» активно развивается, и должен сказать, что его девиз «в жизни всегда есть место открытию» это, без преувеличения, то, что отвечает и моим собственным жизненным установкам, которые сложились задолго до перехода в этот динамичный проект.

Для меня этот слоган ассоциируется с работой в конструкторском бюро, когда создавать что-то новое, открывать для себя и для потребителя было ежедневной практикой. Мне повезло, что, получив диплом инженера со специализацией «управление большими системами», я первые десять лет трудовой деятельности занимался разработкой геофизических комплексов. Эта практика сформировала подход к каждой задаче относится как к новому проекту. Проекты были различные по длительности, но каждый абсолютно новый и, как правило, с нуля.

Первым банковским проектом в далеком 93 году было внедрение системы сбора банковской информации из филиалов в региональном банке.

Через три года, в 97ом, новый проект - развитие с нуля карточного бизнеса в псковском Сбербанке. Через 7 лет, уже после получения экономического образования, решение задачи развития бизнеса в Великолукском филиале Сбербанка в должности управляющего. А с 2007 года новый проект - организация банка ВТБ24 в Псковской области, который продолжался 11 лет.

Для меня проект Открытие начался с БИН-банка в 2018 (в 2019 банк был присоединен к «Открытию»), куда я пришел вместе со многими руководителями ВТБ24. Уверен, проект «Открытие» будет успешен, как и все предыдущие, для этого мы должны предоставлять сервис, который становится лучше день ото дня.

И пользуясь случаем, уже сейчас, накануне Нового года и Рождества, позвольте пожелать всем жителям Псковской области здоровья, благополучно пройти период эпидемии коронавируса и в 2021 году достичь новых высот вместе с банком «Открытие»!