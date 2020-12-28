Экономика

Эксперты оценили влияние демографического спада на экономику в 2021 году

Демографический спад 2020 года, вызванный пандемией, замедлит темпы ВВП в 2021-м на 0,01-0,5 п.п., прогнозируют аналитики. Причем большая часть из них склоняется скорее к негативному варианту оценки.

Наиболее консервативный прогноз вклада усугубившихся демографических проблем привел директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Он полагает, что снижение численности населения может замедлить ВВП на 0,3-0,5 п.п., пишет газета «Известия».

Сложившиеся по итогам года демографические проблемы замедлят темп роста экономики на 0,25-0,35 п.п., считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По прогнозам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, влияние демографического провала на динамику ВВП возможно в диапазоне 0,1-0,15 п.п.

Пандемия нового коронавируса привела в 2020-м к избыточной смертности примерно в 250 тыс. человек, добавил он. В этом году негативный эффект от демографического спада на ВВП - в районе 0,4 п.п. Но в 2021-м он будет существенно меньше, около 0,01 п.п., уверен Александр Широв.

В министерстве экономического развития России ожидают, что экономика в 2021 году увеличится на 3,3%. Центробанк прогнозирует прирост ВВП в диапазоне 3-4%.

Население России за январь-октябрь 2020 года сократилось на 382 тыс. человек.