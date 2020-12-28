Экономика

В России расширят контроль за денежными операциями

Перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами расширят с 10 января, когда вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. Об этом сообщил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Таким образом, власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», - приводит его слова агентство «Прайм».

При этом сами поправки не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь и повысят издержки для тех организаций, которые используют двойную бухгалтерию, добавил эксперт.

Среди нововведений - контроль над операциями почтового перевода денег на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей - к ним, в частности добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Это означает, что банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены описанные в "антиотмывочном" законе лимиты, пояснил финансист.