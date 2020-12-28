Экономика

Об ускорении инфляции в декабре заявил Росстат

В России инфляция в декабре составила 0,8 процента против 0,71 процента месяцем ранее, в годовом выражении она ускорилась с ноябрьских 4,42 процента до 4,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Продовольственные товары в последний месяц года подорожали на 1,5 процента, непродовольственные - на 0,4 процента. При этом стоимость услуг возросла на 0,4 процента.

В целом за год цены на продовольственные товары выросли на 6,7процента, на непродовольственные - на 4,8 процента, услуги подорожали на 2,7 процента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента по экономическим вопросам заявил, что ведомство ожидает по итогам года инфляцию в размере 4,8 процента. По его словам, основной вклад в этот показатель вносят продовольственные товары.

Президент Владимир Путин 8 декабря подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Согласно прогнозу, рост экономики России в следующем году составит 3,3 процента, в 2022 году - 3,4 процента, в 2023 году - три процента. Ожидается, что в течение трех лет инфляция не будет превышать четырех процентов.