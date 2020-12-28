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Экономика

МРОТ и прожиточный минимум увеличились в России

01.01.2021 09:23|ПсковКомментариев: 0

Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума увеличился в России с 1 января. Они составят 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.

Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты России в 2020 году представило новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2%, пишет РИА Новости.

Кроме того, МРОТ не сможет стать меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.

Данные меры поспособствуют улучшению положения граждан, поскольку увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции, отметили в министерстве. Также решение даст возможность исправить ситуацию в 60 регионах, где наблюдается занижение прожиточного минимума.

Теги: #прожиточный минимум #мрот
Источник: Псковская Лента Новостей
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