Игорь Савицкий предрек бизнесу стагнацию в 2021 году

Псковский промышленник, руководитель холдинга «НПН» Игорь Савицкий в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове предрек бизнесу стагнацию в 2021 году.
Игорь Савицкий обратил внимание на то, что в случае риска в стране меняется политическая ситуация. «Мы из демократической страны превращаемся в тоталитарную. Как это касается бизнеса? Касается очень серьезно. Не будет зарубежных инвестиций, люди будут выводить деньги из страны и с опаской вкладывать свои деньги в новый бизнес и экономику России. Будут бояться. Почему? Потому что государство становится непредсказуемым», - сказал он.
Предприниматель добавил, что все законы, которые «судорожно принимали», плохо скажутся на развитии бизнеса в 2021 году.