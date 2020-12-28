Экономика

Игорь Савицкий предрек бизнесу стагнацию в 2021 году

Псковский промышленник, руководитель холдинга «НПН» Игорь Савицкий в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове предрек бизнесу стагнацию в 2021 году.

«Мой прогноз такой: будет серьезная стагнация, - отметил он. - Будем дальше отставать от развитых страх по технологиям. Бизнес будет развиваться, если вообще будет развиваться, не должным образом. Нам, дай бог, дойти до параметров 2019 года, который тоже был не сильно хорош».

Игорь Савицкий обратил внимание на то, что в случае риска в стране меняется политическая ситуация. «Мы из демократической страны превращаемся в тоталитарную. Как это касается бизнеса? Касается очень серьезно. Не будет зарубежных инвестиций, люди будут выводить деньги из страны и с опаской вкладывать свои деньги в новый бизнес и экономику России. Будут бояться. Почему? Потому что государство становится непредсказуемым», - сказал он.

Предприниматель добавил, что все законы, которые «судорожно принимали», плохо скажутся на развитии бизнеса в 2021 году.