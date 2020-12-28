Экономика

В России введен налог с процентов по вкладам свыше миллиона рублей

В России начал действовать налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам, размер которых по совокупности превысит один миллион рублей.

Доход с подобных банковских депозитов начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, при этом налог затронет именно проценты и не будет взиматься непосредственно с суммы вклада.

Для исчисления налога большое значение будет иметь ключевая ставка ЦБ. Налог на вклады будет рассчитываться следующим образом: если ставка ЦБ была шесть процентов, то с миллиона рублей необлагаемая налогом сумма по процентам составит шестьдесят тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Впервые этот налог россиянам предстоит уплатить в 2022 году — до 1 декабря.

Также с 1 января 2021 года в России отменена плоская шкала налогов на доходы физических лиц и введена ставка в 15 процентов для граждан с доходами от 5 миллионов рублей в год.

Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но прошлым летом президент России Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства объяснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов.

Повышенную ставку налога придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (зарплаты, дивидендов и т. п.), а вот для выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат будет действовать прежняя ставка в 13 процентов.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, эта мера затронет более одного процента работающих россиян. По подсчетам Минфина, изменение ставки НДФЛ принесет бюджету около 190 миллиардов рублей в ближайшие три года. Эти деньги направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.