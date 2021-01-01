Экономика

Эксперт назвал условия, при которых доллар может упасть до 70 рублей

Доллар по 70, а евро по 85 рублей будут стоить в том случае, если цена нефти марки Brent на мировых рынках возрастет до 50 долларов за баррель, а Штаты и Европа снизят на Россию санкционное давление. Такое мнение эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера приводит РИА Новости.

Также он назвал валюту, в которой в 2021 году предпочтительно хранить сбережения. Михаил Зельцер уверен, что такой валютой является евро.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», - сказал эксперт.

Также в наступившем году хорошие показатели будут демонстрировать иена и юань. Эксперт предлагает присмотреться к валютам стран БРИКС. В частности к рупии (Индия) и ранду (ЮАР), однако отмечает экзотичность этих валют для жителей России.