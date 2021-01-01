Политик предложил простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей

В стране громко прозвучало предложение непарламентской партии «Коммунисты России», связанное с облегчением долгового бремени граждан. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин направил в Госдуму предложение об «амнистии кредитов».
«В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», - такое сообщение распространила пресс-служба партии.
Центральный Банк России 1 апреля фиксировал очередной исторический максимум долговой нагрузки на одно российское домохозяйство – 10,9% от располагаемого дохода.