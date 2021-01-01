Политик предложил простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей

Вместо лайков – хейт: девушка выложила в сеть поездку на автомобиле по пешеходному мосту в Острове

Эпидемиолог заявила о высокой заразности нового штамма коронавируса для детей

МИД Эстонии не ожидает перемен в отношениях с Россией в 2021 году

Кремль отреагировал на слухи о поездке Путина на «чудо-остров»

Стаффордширский терьер из Пскова прославился на весь мир, изображая героев картин

В Великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы скончался врач-хирург Александр Комаров

Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение на юге и востоке Псковской области до конца дня

Псковский губернатор доложил президенту о ситуации с восстановлением электроснабжения в регионе

Пушкинское Петровское приглашает в усадебный мир в живописи и графике Натальи Аксёновой

В Литве продлен запрет на передвижение по стране