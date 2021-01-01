Экономика

Увеличенное пособие по безработице россиянам продолжат платить в 2021 году

В канун нового года, 31 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на 2021 год выплаты пособия по безработице в увеличенном размере. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Как сообщили Псковской ленте Новостей в пресс-службе правительства РФ, минимальное пособие по безработице в России в 2021 году составит 1500 рублей, максимальное – 12 130 рублей. Максимальная планка была повышена в марте прошлого года с началом пандемии. Ранее россияне могли претендовать при потере работы не более чем на 8 тысяч рублей от государства ежемесячно.

Также в правительстве напомнили механизм выплат. Первые три месяца – 75% от заработка (но не выше максимального пособия), еще три месяца – 60% от утраченного заработка (но не больше 5 тысяч рублей).