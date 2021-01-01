Экономика

Интерактив: «Золотые» яйца в псковских магазинах

В рубрику «Интерактив» читатель Псковской Ленты Новостей Владимир Логинов прислал наблюдение за ценами на куриные яйца.

«Часто поднимаете актуальные и насущные темы, - написал он. - Сегодня, находясь в магазине на улице Труда, был поражен скачком цен на яйца. Неужели такой повседневный продукт так «озолотел» за пару дней?»

Владимир приложил два снимка с ценниками на кассеты по 30 штук. Судя по цифрам, один десяток яиц самой крупной категории С0 обойдется покупателям в 74 рубля, яйца С1 продают по 68 рублей.