Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
новогодний шоппинг
С двух ног в один сапог
История развития, качества и новых технологий
Последний скорый
новый год еда без хлопот
твоя история Проект Агон
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 01.01.2021 12:311 Игорь Савицкий предрек бизнесу стагнацию в 2021 году 05.01.2021 16:490 Интерактив: «Золотые» яйца в псковских магазинах 05.01.2021 12:280 Увеличенное пособие по безработице россиянам продолжат платить в 2021 году 05.01.2021 12:033 Политик предложил простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей 05.01.2021 09:400 Эксперт назвал условия, при которых доллар может упасть до 70 рублей 04.01.2021 11:371 Что будет с ценами на продукты в 2021 году, рассказали в Минсельхозе
 
 
 
Самое популярное 01.01.2021 18:154 Скончался известный псковский юрист, экс-депутат Иван Лысковец 02.01.2021 16:541 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 03.01.2021 14:182 В Псковской области найдена живой пропавшая 19-летняя девушка 30.12.2020 11:562 Январь в Псковской области будет морозным и снежным 01.01.2021 17:2410 Новые автобусы выехали на городские маршруты в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Интерактив: «Золотые» яйца в псковских магазинах

05.01.2021 16:49|ПсковКомментариев: 0

В рубрику «Интерактив» читатель Псковской Ленты Новостей Владимир Логинов прислал наблюдение за ценами на куриные яйца.

«Часто поднимаете актуальные и насущные темы, - написал он. - Сегодня, находясь в магазине на улице Труда, был поражен скачком цен на яйца. Неужели такой повседневный продукт так «озолотел» за пару дней?»

Владимир приложил два снимка с ценниками на кассеты по 30 штук. Судя по цифрам, один десяток яиц самой крупной категории С0 обойдется покупателям в 74 рубля, яйца С1 продают по 68 рублей.

Теги: #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 780 человек
05.01.2021, 16:490 Интерактив: «Золотые» яйца в псковских магазинах 05.01.2021, 16:230 Гололед и 5 градусов мороза прогнозируют в рождественский сочельник в Псковской области 05.01.2021, 16:100 Бесплатно покататься на верблюде смогут дети в Печорах три дня 05.01.2021, 15:543 «С пятиминутками на человеческую жизнь»: Песков рассказал о графике Путина
05.01.2021, 15:230 На знакомство с книжными новинками приглашают псковских ценителей истории 05.01.2021, 15:020 Юлия Пересильд показала новогоднее фото с дочками и пожелала подписчикам легкости 05.01.2021, 14:431 В Псковской области 340 женщин прошли курсы по трехмерному моделированию 05.01.2021, 14:340 Все школы Псковской области за год получат высокоскоростной интернет
05.01.2021, 14:280 ГИБДД призвала псковских водителей и пешеходов к внимательности в гололед 05.01.2021, 14:054 Возвращение псковских детей в школы после каникул обсудят на оперштабе 05.01.2021, 13:420 Ученые рассказали, какой продукт помогает снижать сахар в крови 05.01.2021, 13:140 В Псковской области полиция собрала детские поздравления с Новым годом
05.01.2021, 13:062 Ежедневно в России в гражданский оборот поступает 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 05.01.2021, 12:460 Об истории и богословском смысле Рождества расскажут на очередных Александро-Невских чтениях 05.01.2021, 12:280 Увеличенное пособие по безработице россиянам продолжат платить в 2021 году 05.01.2021, 12:033 Политик предложил простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей
05.01.2021, 11:465 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 05.01.2021, 11:232 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 05.01.2021, 11:020 В Великих Луках росгвардейцы задержали женщину с украденным спиртным 05.01.2021, 10:510 В патриотическом конкурсе видеороликов предлагают участвовать псковским школьникам
05.01.2021, 10:380 Стало известно время начала матча Россия – Финляндия за «бронзу» молодежного ЧМ по хоккею 05.01.2021, 10:040 Безработица и безденежье названы главными страхами россиян в 2021 году 05.01.2021, 09:400 Эксперт назвал условия, при которых доллар может упасть до 70 рублей 05.01.2021, 09:262 Дональд Трамп продолжает настаивать на победе в президентских выборах в США
05.01.2021, 09:030 В России 608 коррупционеров находятся в розыске 05.01.2021, 00:370 Представлен прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд 05.01.2021, 00:2010 В Псковской области выявлено 242 новых случая COVID-19 за сутки 05.01.2021, 00:121 ЕГЭ по иностранному языку исключен из списка обязательных
05.01.2021, 00:040 В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах выявлен очаг коронавируса 04.01.2021, 23:570 Почти 270 человек в разных городах и странах вышли на дистанцию гдовского пробега 04.01.2021, 23:450 ВАЗ и Nissan не поделили улицу Пушкина в Новоржеве 04.01.2021, 23:381 Фотофакт: Необычными снеговиками удивили жительницы Печор и Гдова
04.01.2021, 23:160 Глава Пскова стала первой участницей поэтического марафона в «Михайловском» 04.01.2021, 22:545 Маршрут Псков - Санкт-Петербург через Гдов может быть снова закрыт 04.01.2021, 22:361 Одну из старейших серийных убийц России убил коронавирус 04.01.2021, 22:150 Ветераны Псковской области получили подарки на Новый год от волонтеров
04.01.2021, 21:510 С начала года в Псковской области на пожарах погибли два человека 04.01.2021, 21:271 Состояние российских миллиардеров в 2020 году выросло на 13,8 млрд долларов 04.01.2021, 21:021 В городском парке Великих Лук открылись горки для зимнего катания 04.01.2021, 20:390 Продолжается прием заявок на псковский областной конкурс «Экореклама-60»
04.01.2021, 20:180 На пожарах в Псковской области в 2020 году погибли 74 человека 04.01.2021, 19:553 Горячее питание великолукским медикам доставляют городские депутаты 04.01.2021, 19:490 Энергетики зафиксировали в Псковской области 860 обрывов проводов и почти 3000 поваленных на ЛЭП деревьев 04.01.2021, 19:311 Фотофакт: Октябрьский проспект в Пскове «превратили» во второстепенную дорогу
04.01.2021, 19:070 Все торговые центры в России специалисты госпожнадзора теперь будут проверять раз в два года 04.01.2021, 18:462 В Псковской области росгвардейцы круглосуточно охраняют порядок в зонах отключения электроэнергии 04.01.2021, 18:240 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 5 января 04.01.2021, 18:0210 Псковская область может стать пилотным регионом с полной модернизацией энергосистемы
04.01.2021, 17:581 В России до 20 января должны определить порядок выдачи сертификатов иммунитета к COVID-19 04.01.2021, 17:290 Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали ночью в Псковской области 04.01.2021, 17:061 В праздничные экскурсии и поездки по Пскову и области приглашает паломнический центр «Троицкий» 04.01.2021, 16:470 В Пскове стартовал конкурс творческих работ для детей «Символ года-2021»
04.01.2021, 16:251 Каждая третья псковская компания планирует расширить штат в 2021 году 04.01.2021, 16:017 Математика и информатика станут приоритетными предметами в российских школах 04.01.2021, 15:511 Не выходившего месяцами из дома Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом 04.01.2021, 15:481 Водитель погиб в ДТП в Стругокрасненском районе
04.01.2021, 15:240 Путин поручил до февраля проработать предложения об индексации пенсий работающих пенсионеров 04.01.2021, 15:190 Престольный праздник прошел в псковском храме Анастасии Узорешительницы 04.01.2021, 14:572 Ограничения движения по цепным мостам в Острове могут ужесточить законом 04.01.2021, 14:450 В Росгвардии напомнили владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию
04.01.2021, 14:360 Автомобиль опрокинулся после съезда в кювет в Великолукском районе 04.01.2021, 14:241 Продолжаются поиски пропавшего в Острове почти полностью татуированного мужчины 04.01.2021, 14:155 Дурной пример оказался заразителен - поездки на авто по пешеходному мосту в Острове повторились 04.01.2021, 14:011 В Петербурге ждут три новые «волны» коронавируса после праздников
04.01.2021, 13:525 Прокатившуюся на автомобиле по пешеходному мосту в Острове девушку нашли и оштрафовали 04.01.2021, 13:430 Спортсмен из Пскова стал победителем зимнего фестиваля трейлраннинга в своей возрастной группе 04.01.2021, 13:241 В клубе «Супер фитнес» проходят бесплатные тренировки 04.01.2021, 12:583 Путин назначил Светлану Григорьеву зампредседателя Псковского городского суда
04.01.2021, 12:390 Видеофакт: Комар на январском снегу удивил псковичку 04.01.2021, 12:160 О сексуальной ориентации спросили у 3% псковичей при приеме на работу 04.01.2021, 12:083 Восстановление основной электросети планируют завершить 4 января в Псковской области 04.01.2021, 11:526 Прокатившуюся на автомобиле по цепному мосту в Острове девушку ищет полиция
04.01.2021, 11:371 Что будет с ценами на продукты в 2021 году, рассказали в Минсельхозе 04.01.2021, 11:280 Петербург впервые обогнал Москву по числу заболевших коронавирусом за сутки 04.01.2021, 11:093 Налипание мокрого снега на провода снова ожидается в Псковской области 04.01.2021, 10:570 На online-выставку русского костюма приглашает «Михайловское»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.