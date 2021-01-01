Экономика

Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам

В Министерстве финансов разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

В ведомстве напомнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится в документе.

Если проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов будет учитываться при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось зачисление этих процентов.

Как отмечает РИА Новости, налог на доходы граждан с процентов по банковским вкладам, размер которых в совокупности превышает миллион рублей, начал действовать с 1 января. Ставка составляет 13 процентов.

Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году. По оценкам Минфина, это принесет бюджету порядка 100 миллиардов рублей, а в 2023 году — 102,9 миллиарда.