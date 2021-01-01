Экономика

Михаил Ведерников сообщил о поставках мяса из Псковской области в Гонконг и Венесуэлу

В прошлом году Псковская область впервые получила финансирование по направлению национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – 8 млн рублей, сообщает в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Сумма небольшая, но это только начало», - пишет глава региона.

По его словам, к маю вся сумма была без задержек направлена на мелиорацию земель. Федерация отметила эффективное расходование средств и выделила дополнительную субсидию в 11 млн рублей.

«Как результат, в 2020-м году Псковская область расширила географию экспорта. Помимо мяса (его мы отправляем в Гонконг и Венесуэлу), рыбы (Литва, Эстония, Германия, Швейцария, Нидерланды, Финляндия), сыра (Казахстан) и рапса (Белоруссия), мы впервые реализовали за рубеж 10 тыс. тонн пшеницы. Всего в рамках нацпроекта экспорт продукции АПК составил $42,1 млн – перевыполнение заявленного плана на 45%», - отметил губернатор и поблагодарил за работу областной комитет по сельскому хозяйству и «экономического» вице-губернатора Нинель Салагаеву.