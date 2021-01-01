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Экономика

Госкомпании обяжут публиковать информацию об эффективности работы

08.01.2021 12:42|ПсковКомментариев: 0

Правительство России утвердило требования к содержанию отчетов о ключевых показателях эффективности (КПЭ) госкомпаний и «дорожные карты» оптимизации институтов развития. Согласно постановлению, госкомпании обяжут публиковать информацию о достижении КПЭ их работы, сообщает «Коммерсант».

«В них (отчеты госкомпаний) необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений. Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год»,— сказано на сайте правительства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно утвержденным ранее рекомендациям, КПЭ разделят на финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития. «Внедрение системы КПЭ позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных параметров»,— пояснило правительство.

Премьер-министр также подписал распоряжение, содержащее «дорожные карты» по формированию новой структуры институтов развития (ИР), чтобы избежать дублирования функций ИР с госорганами и коммерческими организациями. После реформы система из 40 действующих ИР сократится до 12 отраслевых и единого ИР на базе ВЭБ.РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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