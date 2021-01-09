Экономика

Псковский губернатор назвал число спасенных от закрытия предприятий

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» в ушедшем году стал одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавирусу, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Для помощи предпринимателям были перераспределены средства, запланированные на 2021-2024 годы, что значительно увеличило объем финансирования, но не помешало выполнить нацпроект одним из первых и на все 100%, сообщил он в своем инстаграм-аккаунте.

Пострадавшие субъекты МСП смогли реструктурировать 52 микрозайма на общую сумму 119 млн рублей, а также получить новые на 411,5 млн рублей. По расчетам, это спасло от закрытия не менее 130 предприятий, отметил глава региона.

Важным событием он назвал открытие центра «Мой бизнес». На его базе в формате «одного окна» предприниматели получают консультации и все доступные виды финансовой господдержки.

«Дополнительно поручил выделить Фонду гарантий 50 млн рублей. Предприятия смогли получить займы под 1-3% на закупку сырья, выплату зарплат сотрудников и оплату коммунальных услуг, - добавил губернатор. - В этом году планируем впервые реализовать два новых направления: прямую поддержку самозанятых и социально ориентированных МСП».