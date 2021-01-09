Экономика

Два новых направления поддержки предпринимателей реализуют в Псковской области в 2021 году

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» в ушедшем году стал одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавирусу. Об Этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 10января в своем инстаграм-аккаунте.

Для помощи предпринимателям на 2020 г. были перераспределены средства, запланированные на 2021-2024 гг. Это значительно увеличило объём финансирования, но не помешало выполнить Нацпроект одним из первых и на все 100 %.

Пострадавшие субъекты МСП смогли реструктурировать 52 микрозайма на общую сумму 119 млн рублей, а также получить новые на 411,5 млн рублей. По расчетам, это спасло от закрытия не менее 130 предприятий.

Еще одним важным событием стало открытие Центра «МойБизнес». На его базе в формате «одного окна» предприниматели получают консультации и все доступные виды финансовой господдержки. Полный перечень услуг – на сайте Центра.

Губернатор дополнительно поручил выделить Фонду Гарантий 50 млн рублей. Предприятия смогли получить займы под 1-3% на закупку сырья, выплату зарплат сотрудников и оплату коммунальных услуг.

«В этом году планируем впервые реализовать два новых направления: прямую поддержку самозанятых и социально ориентированных МСП», - написал губернатор.