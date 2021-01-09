Экономика

В России ставка по льготным займам для МСП снижена до 7 процентов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снизил процент по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых. До сих пор ставка по займам, выдаваемым с государственной поддержкой, составляла 8,5 процента, пишет «Российская газета».

По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75 процента. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7 процентов годовых.

Такой шаг, считают в правительстве, позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. «Важно помочь бизнесу легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал», - подчеркнул Михаил Мишустин.