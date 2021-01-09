Экономика

Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале» до конца января

В гипермаркете «Империал» до конца января действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова».

Воспользовавшись фирменной дисконт-картой «Империала», вы можете приобрести, в частности, следующие продукты от местного производителя:

- Топленое молоко 3,2%-ной жирности (бутылка 0,9 кг) - 64 рубля (цена без скидки 80 рублей);

- Творог жирностью 9% (пакет 0,2 кг) - 80 рублей (стоимость без скидки 100 рублей);

- Паста творожная 4% (упаковка 0,23 кг, в ассортименте: с клюквой, с ванилью, с изюмом, с курагой) - 66 рублей (цена без скидки 88 рублей);

- Сыр мягкий 40% (упаковка 0,3 кг, в ассортименте: классика, с зеленью, с паприкой, пряный, острый) - 189 рублей (обычная стоимость 262 рубля).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!