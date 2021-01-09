Экономика

В Псковской области вступил в силу закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций

В Псковской области вступил в силу региональный закон «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он будет применяться к правоотношениям с 1 января 2021 года по 31 декабря 2027 года включительно.

Инвестиционный налоговый вычет введен на территории Псковской области для налогоплательщиков, заключивших ряд соглашений. Это концессионное соглашение, концедентом в котором является субъект России - Псковская область или муниципальное образование, расположенное на территории региона.

Кроме того, это соглашение о государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве, что позволит стимулировать интерес инвесторов в отношении инвестиционных проектов, планируемых к реализации на принципах ГЧП.

Речь идет и о соглашении с органом исполнительной власти Псковской области, осуществляющим государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в области промышленной политики, о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В целях обеспечения достижения целевого показателя «Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год», установленного указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», возможность применения инвестиционного налогового вычета установлена для данной категории налогоплательщиков, что позволит привлечь большее количество предприятий в качестве участников нацпроекта и стимулировать рост производительности труда на предприятиях области.

Смотрите также Инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций будут применять в Псковской области

Решение об использовании права на применение инвестиционного налогового вычета должно быть отражено в учетной политике организации для целей налогообложения. Использование (отказ от использования) права на применение инвестиционного налогового вычета допускается с начала очередного налогового периода.