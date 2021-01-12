Экономика

Построить новые торговые ряды планируют на псковском рынке «Нива»

Построить новые торговые ряды планируют на рынке «Нива» в Пскове. Об этом сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, отвечая на вопрос псковича на сайте губернатора.

«На все праздники покупаю домашние продукты на рынке "Нива" у частников, в этом году вдруг там запретили торговать псковским огородникам, и даже снесли весь павильон», - рассказал мужчина. Он поинтересовался, почему псковичей «лишили выбора и экологически чистых продуктов».

Андрей Михеев пояснил, что в настоящее время на территории рынка проводится реконструкция торговых рядов для фермеров и местных производителей, а также запланировано строительство новых торговых рядов.

«Для реализации фермерской продукции на рынке "Нива" выделены ряды (ряд №7), торговые места предоставляются бесплатно», - добавил он.