Построить новые торговые ряды планируют на псковском рынке «Нива»

Построить новые торговые ряды планируют на рынке «Нива» в Пскове. Об этом сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, отвечая на вопрос псковича на сайте губернатора.
«На все праздники покупаю домашние продукты на рынке "Нива" у частников, в этом году вдруг там запретили торговать псковским огородникам, и даже снесли весь павильон», - рассказал мужчина. Он поинтересовался, почему псковичей «лишили выбора и экологически чистых продуктов».
Андрей Михеев пояснил, что в настоящее время на территории рынка проводится реконструкция торговых рядов для фермеров и местных производителей, а также запланировано строительство новых торговых рядов.