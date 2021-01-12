Экономика

Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение

Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили 12 января соглашение о взаимодействии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, подписи под документом в рамках торжественной церемонии поставили губернатор Михаил Ведерников и председатель управляющего совета благотворительного фонда «Фонд продовольствия "Русь"» Георгий Романов.

Согласно документу, стороны обязуются вести совместную работу по реализации на территории Псковской области благотворительных проектов, затрагивающих вопросы продовольственной помощи, а также мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в регионе.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство фонда за сотрудничество с регионом, которое длится уже около полугода. Региональное отделение благотворительного фонда «Русь» в Пскове открылось в сентябре 2020 года. Глава региона отметил, что подписание соглашения - это продолжение совместной работы.

«Общими усилиями нам удалось оказать поддержку более 7 тысяч жителей области. Мы обсудили, что было бы неплохо, если отделения фонда появятся в каждом районе. Это позволит увеличить количество людей, которым можно будет оказать необходимую помощь, и делать это более оперативно», - подчеркнул губернатор.

Председатель управляющего совета фонда Георгий Романов поблагодарил руководство Псковской области за поддержку в осуществлении главной благотворительной миссии организации - открытии новых отделений и оказании помощи большему количеству людей. «Даже несмотря на коронавирус, мы стараемся. Спасибо за это всем сотрудникам регионального отделения фонда», - сказал Георгий Романов.

В настоящее время фонд развернул работу в шести муниципалитетах Псковской области. В текущем году планируется увеличить объемы продовольственной помощи, чтобы она была максимально доступной.

Напомним, Фонд продовольствия «Русь» является первым в России «банком продовольствия» и оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России.

Региональные отделения фонда открыты в десяти регионах РФ. Работа идет с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, ритейл-сетями, сетями общественного питания, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свою продукцию в фонд. Речь идет об излишках продуктов, пригодных к употреблению по всем нормам действующего законодательства.

В Псковской области распределение продуктов происходит через региональные и муниципальные волонтерские штабы, центры социального обслуживания, профсоюзы, службы помощи «Белый цветок» при храме святителя Василия Великого на Горке.

С начала работы в сентябре 2020 года волонтеры регионального отделения фонда в Псковской области уже распределили более 6 тонн продовольствия.