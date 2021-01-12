Экономика

ЦБ разъяснил, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат лишь транзакции юридических лиц, действующие в России с 10 января новые правила этого не изменили, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей, пишет РИА Новости.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — заметили в ЦБ.

При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. «Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей», — пояснил регулятор, передает «Прайм».

В отношении сделок с недвижимым имуществом существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка с недвижимым имуществом от 3 миллионов рублей, то теперь только отдельные операции от 3 миллионов рублей в рамках сделки.

Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физлицами, законодательно не регулируется. «Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей», — заключили в ЦБ.