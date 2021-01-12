Экономика

Рубль стал самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

В соответствии с «индексом бигмака» журнал The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира. Расчет используется для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчета «реальных» обменных курсов валют, пишет РИА Новости.

Для расчета авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. При этом для расчета ППС используется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.

Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России - 135 рублей (1,81 доллара). Для «уравнивания» стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.

По оценке специалистов, курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения - на 47,3%, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.