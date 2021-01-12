Экономика

Новые правила контроля операций с наличными не затронут граждан

Новые правила по выявлению сомнительных операций, которые заработали на днях, не вызовут дополнительных вопросов к гражданам, которые кладут на счет в банк крупную сумму наличными или покупают за наличные недвижимость, пишет «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Банка России и Росфинмониторинга.



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Речь идет о поправках в антиотмывочный закон, которые вызвали неоправданный резонанс. Они обязывают банки сообщать финансовой разведке обо всех случаях снятия и зачисления юрлицами на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также обо всех проводимых через банки сделках с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.

Эти требования помогают выявлять сомнительные операции, в результате которых одни обналичивают деньги для взяток и откатов, другие отмывают доходы, уходят от налогов, выводят деньги. Основной спрос на теневые финансовые услуги создают строительные компании (38%, по данным ЦБ за первую половину 2020 года) и торговля (25%).

Объемы сомнительных операций постепенно снижаются, комиссии за их проведение растут. Так, в первой половине 2020 года, по оценке ЦБ, нелегально обналичены 38 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше сопоставимых данных за тот же период 2019 года.

Раньше банки должны были отчитываться об операциях с наличными лишь тогда, когда они не укладывались в характер хозяйственной деятельности клиента, а о сделках с недвижимостью - если их результатом был переход права собственности. Теперь банки могут автоматизировать передачу сведений в Росфинмониторинг: им, во-первых, не нужно выявлять в ручном режиме соответствие операций с наличными характеру хозяйственной деятельности, во-вторых, отменяется необходимость установления момента перехода права собственности.

Изменения позволят банкам автоматизировать сообщения в финразведку, но не вызовут лишних вопросов к гражданам, у которых много наличных. «Никаких революционных изменений указанные поправки не привносят», - подчеркивает Банк России. Обязательному контролю по-прежнему подлежат операции с наличными только юридических лиц. Росфинмониторинг также обращает внимание, что и пороговые суммы - 3 млн для сделки с недвижимостью и 600 тысяч рублей по отдельным операциям юрлиц - остаются прежними.

В Росфинмониторинге заверили, что вступление в силу поправок не изменит модель отношений клиентов с банками, поскольку подавляющее большинство операций, подлежащих обязательному контролю, носит законный характер, а передача данных о них банками не накладывает каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц).

В ЦБ отдельно отмечают, что антиотмывочный закон как не регулировал, так и не регулирует непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и в безналичной форме, в том числе совершаемых физлицами. Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей.