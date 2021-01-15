Экономика

Невыносимая легкость кошелька

Самый лучший год приходил вчера - так и хочется спеть про Псковскую область, глядя на свежие данные, опубликованные Росстатом. Вернее, даже не вчера, а позавчера, ведь речь идет о годе 2019-м.

Нереальные доходы

Специалисты посчитали наши среднедушевые денежные доходы (для этого годовой объем денежных доходов делят на 12 и на среднегодовую численность населения). Пока на фоне всех других лет 2019-й выглядит для псковичей наиболее достойно: от квартала к кварталу среднедушевые доходы росли, достигнув к концу года пика в размере 28152 рублей. При этом среднеарифметический уровень по итогам года вышел на отметку в 25524 рубля.

В принципе, любой рядовой пскович не отказался бы от такого среднедушевого дохода в виде ежемесячной зарплаты, но поди поищи такую в родном регионе! Однако наши «бешеные» деньги на фоне других областей Северо-Запада выглядят довольно скромно: в Калининградской, Новгородской областях, не говоря уже о Санкт-Петербурге среднедушевые доходы повыше наших будут (для сравнения: в «северной столице» - 47169 рублей, в Великом Новгороде - 26003 рублей, у западных ворот нашей страны - 28905 рублей).

Данные по 2020 году пока озвучены лишь за три квартала, причем они предварительны, но, если четвертый квартал не покажет значительный прирост, то по результатам года Крысы уровень среднедушевых доходов населения Псковской области может оказаться тем же, что и в прошлом году, если не ниже (1 квартал - 23131 рублей, 2 квартал - 25862 рубля, 3 квартал - 26812 рублей). Пока, повторимся, говорить об этом рано.

Впрочем, цифры наших доходов могут быть какими угодно - гораздо важнее, как они соотносятся с ценниками на магазинных прилавках. В этом смысле интересны данные Псковстата по реальным располагаемым денежным доходам населения. Это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию. Проще говоря, речь идет о средствах, которые остаются у нас на руках на всякие «мелочи» жизни, - еду, одежду и развлечения.

Специалисты посчитали свободные рубли псковичей и выяснили, что в прошедшем году нам пришлось, скорее, затянуть пояса, нежели жить в свое удовольствие. По оценке Псковстата, в 3-м квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальные доходы жителей региона снизились на 1,8% (в январе-сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019 года - на 0,3 процента).

Но вы держитесь

Показатели социально-экономического уровня жизни псковичей в 2020-м, по всем приметам, могли бы упасть и ниже: ни для кого не секрет, что за каких-то полгода ощутимо выросли цены в магазинах, на лекарства пришлось многим потратиться, на больничных посидеть, многие остались без работы. Сложной была и ситуация с оплатой коммуналки. В одном только Порховском районе, по данным прокуратуры, жители задолжали за ЖКХ 23,6 млн рублей.

Смотрите также Прокуратура озаботилась задолженностью муниципального предприятия в Порховском районе

Что же спасало жителей в коронавирусном безумии? По большому счету, население выживало тем же способом, чем и область: с нетерпением ожидало дотаций и/или отправлялось в крестный поход за кредитами.

«Президентские» выплаты на детей, а также увеличенные «детские» пособия получили в регионе тысячи семей (так, по данным на 19 июня, по 10000 рублей получили почти 82 тысячи юных жителей Псковской области в возрасте от 3 до 16 лет). О востребованности этих средств говорит большое количество обращений населения за разъяснениями по размерам выплат, а также в случае их задержек. Немаловажную часть бюджетов псковских хозяйств составили и повышенные выплаты по безработице - для того, чтобы их получить, жители региона чуть ли не атаковали местные Центры занятости.

Источником доходов в 2020 году для многих стали также кредиты. В рейтинге закредитованности, опубликованном РИА Новости в октябре 2020 года, Псковская область заняла 63 место (из 85). В среднем в регионе объем задолженности перед банками на одного человека составил 202,2 тыс. рублей (для сравнения: средняя задолженность по России находится в пределах 251,9 тыс. рублей). Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году в Псковской области составило 63,4%.

Смотрите также Псковская область заняла 63 место из 85 в рейтинге по уровню закредитованности населения

В ноябре пресс-служба ОНФ озвучила новые цифры: уровень закредитованности жителей Псковской области, по ее данным, составил 33%.

Смотрите также Псковская область вошла в список закредитованных регионов

Средняя кредитная задолженность домохозяйств в регионе - 228 тысяч 447 рублей. При этом за три месяца долги домохозяйств в стране выросли на два процента.

Население Псковской области, да в принципе, наверное, и страны в целом, в прошедшем году оказалось, образно говоря, на кушетке финансового аналитика, который спрашивал каждого жителя об одном и том же: «Ваш кошелек наполовину пуст или наполовину полон?» Правда, как показалось многим, ответ никого особо не интересовал. Между тем «пациент» был готов рассуждать на эту тему долго: его это беспокоит, и он хотел бы об этом поговорить...

Елена Никитина