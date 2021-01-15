Экономика

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review.

Фото: РИА Новости

Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты. Причем рост цен будет неравномерным, отметил руководитель Content Review Сергей Половников.

«Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Половникова, операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.