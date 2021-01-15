Экономика

Бизнес-омбудсмен помог компании вернуть 500 тысяч рублей в рамках пушкиногорского дела

Псковской компании удалось вернуть долг в размере 500 000 рублей за проведенную экспертизу в рамках судебных разбирательств после вмешательства регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Аркадия Мурылева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Псковской области.

25 марта 2020 года в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области поступило обращение от ООО «Информационно-консалтинговое бюро "ЭкспертЪ"» с просьбой об оказании содействия в возврате долга.

По инициативе бизнес-омбудсмена областная прокуратура организовала проверку, исполнительный лист был передан из регионального казначейства органам судебных приставов, где пролежал слишком долго и безрезультатно.

Годом ранее по итогам судебных разбирательств Арбитражный суд Псковской области определил взыскать 69 миллионов рублей с администрации Пушкиногорского района, в том числе полмиллиона рублей в адрес ООО «ИКБ "ЭкспертЪ"» за проведение экспертизы в рамках судебного дела о признании несостоятельным (банкротом) одного из муниципальных предприятий муниципалитета.

Смотрите также Приговор главе Пушкиногорского района отменил областной суд

«Долг компании в соотношении с общей суммой взыскания, видимо, показался муниципальному образованию незначительным и так и не был возвращен в течение нескольких лет, а в ответ на претензии организации должник сообщал, что средств на оплату долга не имеется. Для компании сумма в полмиллиона, особенно в такой экономически тяжелый год, была жизненно важна, что и побудило обратиться за помощью к региональному уполномоченному», - пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Благодаря продуктивному взаимодействию бизнес-омбудсмена с руководством управления ФССП в Псковской области удалось разрешить конфликт, тянувшийся в течение нескольких лет, и в конце 2020 года компания получила 500 000 рублей.