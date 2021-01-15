Экономика

Бизнес-уполномоченный помог псковскому предпринимателю избежать 100-тысячного штрафа

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев добился для псковского предпринимателя замены штрафа в 100 000 рублей за непроведенную термометрию на предупреждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

В конце ноября 2020 года в адрес уполномоченного обратился индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере общепита в Пскове. Поводом для обращения послужил составленный протокол.

«Предприниматель добросовестный, нарушений в его деятельности замечено не было, и данный случай, повлекший составление протокола, - случайность, а не закономерность. Причиной нарушения стало недопонимание персонала кафе, как именно они должны исполнять установленные при режиме повышенной готовности правила», - пояснил Аркадий Мурылев.

Сотрудники после инцидента были проконсультированы, что должны вести замер температуры не только у покупателей, непосредственно оставшихся для приема пищи, но и у покупателей, приобретающих еду навынос, а в целях оказания содействия общественный помощник регионального уполномоченного выступил в судебных разбирательствах по рассмотрению протокола в качестве защитника, предварительно помогая собрать и подготовить необходимый пакет документов.

«Результатом своевременного обращения заявителя и помощи аппарата бизнес-омбудсмена стало успешное завершение судебного дела. Предприниматель избежал наказания в 100 000 рублей, что для небольшой точки общепита, особенно в кризисный год, весьма ощутимая сумма», - подчеркнули в аппарате уполномоченного.