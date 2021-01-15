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Экономика

Снежная зима в России привела к взрывному спросу на лопаты

17.01.2021 13:21|ПсковКомментариев: 0

Снежная зима привела к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители. Как передает РИА Новости, об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики сравнили данные за четыре дня этой недели (11 - 14 января) и аналогичный период прошлой недели (4 - 7 января).

Так, средний чек при покупке лопат составил 426 рублей, что на 17% выше, чем на прошлой неделе. Частота покупок выросла за неделю на 51%. По движкам (толкателям снега) средний чек подскочил на 8% - до 1126 рублей, а частота покупок - на 38%. Снегоуборщики установили рекорд по частоте покупок - по ним она выросла на 148%. Средний чек оказался на 11% выше (23 418 рублей).

Эксперты «Платформы ОФД» отмечают, что резкий рост продаж фиксировался в среду и четверг 13-14 января, на которые приходились особенно сложные погодные условия в центральных регионах страны и в столице.

«В Москве лопат куплено на 96% больше, чем на прошлой неделе, движков - на 298% больше, снегоуборщиков - на 214% больше», - привели аналитики данные по столице.

Теги: #зима #продажа #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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