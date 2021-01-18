Экономика

Игорь Савицкий: Россия справилась с вызовами коронавирусного года на «удовлетворительно»

Россия справилась с вызовами непростого коронавирусного 2020 года на «удовлетворительно». Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове известный псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«С этой проблемой мы справились удовлетворительно. Оценку "хорошо" поставить не могу, но и "двойку" тоже поставить нельзя - государство все-таки что-то делало. Локдаун оно не объявляло, тем не менее оказывало помощь предприятиям, чтобы они могли сохранить рабочие места», - пояснил гость студии. В том числе, по его словам, и предприятие «Орбита-Строй» получило несколько миллионов рублей в виде целевого кредита.

«Что касается экономических потерь, все могло быть еще хуже, если б котировки на нефть резко упали. Сначала они упали, потом стали выравниваться, благодаря чему Россия пережила этот кризис более менее спокойно. Мы справились с вызовами этого непростого коронавирусного года на "удовлетворительно": бюджетного кризиса не случилось, государство выполняло свои бюджетные обязательства», - высказал мнение Игорь Савицкий.

Холдинг «НПН», по его словам, сработал в 2020 году «в ноль или даже с небольшим убытком». «Но все терпимо. Если этот год будет получше, в конечном счете, мы свои потери возместим», - заключил гость студии, добавив также, что среди контрагентов, с которыми работает холдинг, мало кто покинул площадку — основные «бойцы» остались.