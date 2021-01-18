Экономика

Игорь Савицкий назвал главную угрозу для российского бизнеса

Главную угрозу для развития российского бизнеса назвал известный псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Главная угроза заключается в том, что сегодня предприниматель не чувствует себя защищенным в правовом поле. Нет уверенности в том, что через год то, что ты делаешь, будет твоим», - сказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии дал прогноз развития предпринимательства в России в 2021 году. «Большого падения бизнеса не будет, но и подъема тоже. Будем топтаться на месте. Может, год будет незначительно получше прошлого, но в целом - на том же уровне», - полагает Игорь Савицкий.

Наряду с этим он отметил, что некоторые события «толкают прогнозы в негативную плоскость». «В том числе на бизнес влияют политические события. Например, Ходорковского арестовали - и мы перестали от западных контрагентов получать товарные кредиты, а это были серьезные суммы - мы получали около 1 млн долларов, и в один день все закончилось, - рассказал он. - Деловая активность в стране тоже уменьшилась. Тот, кто хотел вкладывать деньги на территории России, увел деньги на Запад».