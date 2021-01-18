Экономика

Псковичам напомнили о начислении пени за неуплату налогов

Пени за неисполнение обязанности по уплате налогов начисляются за каждый день просрочки, напоминают в УФНС России по Псковской области.

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц, предъявленных к уплате в налоговых уведомлениях, истек 1 декабря 2020 года. Сумма налога, которую налогоплательщики не уплатили в установленный срок, уже является недоимкой – задолженностью по налогу и за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога начисляется пеня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Для физических лиц процентная ставка для начисления пени равна одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Если гражданин подключен к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и не отказывался от получения документов в электронном виде, то требование об уплате будет выгружено в «Личный кабинет налогоплательщика-физического лица».

В случае неисполнения налогоплательщиком в установленный в требовании срок обязанности по уплате налога, пеней, штрафов налоговый орган, направивший требование об уплате, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании за счет имущества этого физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате.

Полученный из суда и неоплаченный судебный приказ может быть направлен на исполнение в кредитную организацию, работодателю, либо в службу судебных приставов. Неисполнение судебного приказа в рамках исполнительного производства может привести к аресту имущества и наложению ограничений.