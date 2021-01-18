Экономика

В России стартовала маркировка молочной продукции

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме начинается в России с 20 января, пишет «Интерфакс».

«C этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции», - говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки.

Старт обязательной маркировки молочной продукции был отложен. Она будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

До введения обязательности ЦРПТ будет выдавать коды маркировки бесплатно, «что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота», сообщил оператор.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. Против ее введения выступал Национальный союз производителей молока (Союзмолоко): он жаловался на дополнительные затраты, которые предстоит понести отрасли. В союз, в частности, входят крупнейшие в России переработчики молока - АО «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo Inc.) и АО «Данон Россия» (Danone).