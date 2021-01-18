Экономика

СберИндекс: расходы на услуги приблизились к максимуму после первой волны COVID-19

С 11 по 17 января динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне прошлого года (+%0,1 г/г), сообщают аналитики СберИндекса.

Рост в товарной рознице сдержанный: продукты — +2,6% г/г, непродовольственный сегмент — +3,6% г/г. Потребители, вероятно, сделали основные покупки неделей ранее. Сдерживающими факторами также могли стать погодные условия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбербанке.

Расходы в секторе услуг при этом близки к посткризисным максимумам. Темпы падения сократились до –14,4% г/г. До наступления второй волны лучший результат был зафиксирован в сентябре (–13,0% г/г).

По мнению аналитиков СберИндекса, в целом покупатели еще не полностью восстановились после праздников; индекс потребительской активности остается на уровне 61 пункта.

SberIndex.ru — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено четыре ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности, изменение индекса активности и индекс туризма. В разделе «Бизнес» представлено изменение объёма ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.