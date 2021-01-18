Экономика

Начинается программа «Особое мнение» с Ольгой Милонаец

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Как развиваются громкие резонансные дела? Их немало, некоторые остались с прошлого года, но, как мы видим, есть и новые. Что изменилось в работе ведомства с приходом нового руководителя федеральной службы? Как строится диалог ведомства с естественными и не очень монополиями в нашем регионе? Может ли УФАС повлиять на рост цен на товары первой необходимости? Почему реклама алкоголя недопустима даже в социальных сетях?

Об этом и многом другом — в сегодняшнем выпуске. Вопросы Ольге Милонаец можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена