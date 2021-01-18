Экономика

Банк «Открытие» профинансирует «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей

Банк «Открытие» заключил с группой компаний «Евроинвест Девелопмент» сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в рамках соглашения компания «Евроинвест Благодатная», которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса «ID Парк Победы», получит кредитные средства на сумму свыше 8 млрд рублей.



«Сделка с группой компаний "Евроинвест Девелопмент" – еще одно знаковое достижение банка «Открытие» на высококонкурентном рынке проектного финансирования Санкт-Петербурге, опережающее развитие на котором является нашей стратегического целью, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – В 2021 году мы продолжим предлагать застройщикам и девелоперам выгодные условия и индивидуальный финансовый сервис и планируем кратно увеличить объем сделок с использованием счетов эскроу».



«Одним из основополагающих факторов для покупателей квартир является надежность компании-застройщика, а также ее финансовая устойчивость. Развитие сотрудничества с банком "Открытие" – еще один шаг в укреплении этих качеств "Евроинвест Девелопмент". Рады, что нашим партнером стал банк "Открытие", который устойчиво развивается и последовательно наращивает экспертизу в области финансирования строительных проектов», – отметил генеральный директор «Евроинвест Девелопмент» Станислав Данелян.



Жилой комплекс «ID Парк Победы» состоит из шести многоквартирных домов со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой общей жилой площадью 50 тысяч кв. м. Строительство жилых корпусов будет осуществляться в рамках трех очередей.



Срок ввода в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса запланирован на 4 квартал 2023 года, срок ввода второй и третьей очередей жилого комплекса – на 3 кв. 2024 года.

«Евроинвест Девелопмент» – структурное подразделение многопрофильного холдинга «Евроинвест», с 1992 года ведущего деятельность по развитию земельных участков, комплексному инженерному обеспечению территорий, теплоэнергетике, проектированию, строительству и эксплуатации коммерческой недвижимости и жилых зданий, а также управлению венчурным фондом. Является одним из признанных лидеров в сфере строительства жилья комфорт- и бизнес-класса.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.