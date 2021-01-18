Экономика

Производство синтепона может открыть в Псковской области петербургский инвестор

Потенциальный инвестор из Санкт-Петербурга рассматривает Псковскую область как вариант для размещения производства импортозамещающей продукции, в основном предназначенной для предприятий текстильной промышленности – синтепона и спанбонда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального Агентства инвестиционного развития.

Специалисты агентства провели рабочую встречу с потенциальным инвестором, на которой обсуждались детали планируемого инвестиционного проекта и варианты размещения будущего производства.

Инициаторов проекта ознакомили с мерами и условиями предоставления поддержки, а также возможностью финансирования проектов региональным фондом развития промышленности.

«По результатам переговоров согласовали дальнейшие шаги необходимые для реализации инвестиционного проекта», - уточнили в Агентстве инвестиционного развития Псковской области.