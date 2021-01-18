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Экономика

За что антимонопольщики могут оштрафовать в 2021 году, рассказала Ольга Милонаец

20.01.2021 18:32|ПсковКомментариев: 0

В России продолжается либерализация антимонопольного законодательства. Практически уже по всем составам антимонопольное ведомство сначала предупреждает, и только в том случае, если его специалистам не удалось убедить предупреждаемого, заводятся дела и выписываются штрафы. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

Она обратила внимание на одну из новелл законодательства – правительство продолжает защищать российский рынок и отечественного производителя. «Таков тренд. Появилась норма, которая регулирует теперь уже минимальный процент закупленных товаров российского производства. То есть ввели так называемые квоты на закупку товаров. Эту норму ввели как для монополистов и крупных компаний, так и для государственных и муниципальных заказчиков. Весь этот год мы будем смотреть, чтобы определенные группы товаров были куплены у производителей Евразийского союза», - пояснила Ольга Милонаец.

Она также отметила, что с начала 2021 года заработала еще одна серьезная законодательная новелла: теперь все госпредприятия и крупные корпорации могут быть привлечены к ответственности за нарушения сроков по оплате контрактов.

«Как правило, эти нарушения устанавливает либо прокуратура, либо Счетная палата, либо контрольно-финансовые органы на местах. Нам уже направляют для того, чтобы выписывать и взыскивать штрафы», - уточнила Ольга Милонаец.

Теги: #УФАС России по Псковской области #штраф #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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