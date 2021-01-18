Экономика

СМИ: Чубайс уходит со всех постов в РСПП

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс принял решение уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Соответствующее письмо на имя президента союза Александра Шохина предоставил источник РБК.

В письме Чубайс просит главу РСПП досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления Союза и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.

Такое решение Чубайс якобы объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе.