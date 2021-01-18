Экономика

Доход самозанятых в Россиив 2020 году вырос в 11 раз

Выручка работающих на себя от продажи товаров и услуг в Сети выросла почти в 11 раз по итогам 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили в ЮKassa (группа «Сбера»). Также выросло количество трансакций — почти в десять раз, а самый большой средний чек был зафиксирован у товаров для дома и сада.

Эксперты считают, что это связано с повышением востребованности налогового режима, а также с масштабными мерами господдержки самозанятых.

В 2020 году число принимающих онлайн-платежи самозанятых выросло в 6,4 раза, а их оборот увеличился в 10,6 раза по сравнению с 2019-м, выяснили аналитики. Число покупок тоже показало позитивную динамику — их стало больше в 9,7 раза.

Сильнее всего выручка выросла у самозанятых, продающих в интернете одежду и обувь, — в 38 раз. На втором месте оказались поставщики аудио- и видеоконтента — им удалось увеличить оборот онлайн-платежей в 20 раз.

Большим спросом пользовались и образовательные услуги: доход самозанятых, которые на них специализируются, вырос в 11 раз. Почти в восемь раз больше через интернет заработали продавцы сувениров и товаров для хобби, а также те самозанятые, которые оказывают персональные услуги.

При этом самый большой средний чек онлайн-покупки был зафиксирован у товаров для дома и сада, произведенных самозанятыми. Он составил 3687 рублей, что почти в три раза больше прошлогоднего результата, сообщили в Юkassa.

Данные аналитиков выглядят вполне реалистично, учитывая, что во время пандемии государство существенно поддержало именно самозанятых, отметил член совета ТПП РФ Игорь Скляр. В частности, как напомнил эксперт, им вернули уплаченные ранее сборы, компенсировав в общей сложности 1,6 млрд рублей, и выдали налоговый капитал в размере МРОТа.