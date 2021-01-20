Экономика

Более 18 млрд рублей налогов поступили в бюджет Псковской области в 2020 году

Налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами Псковской области, за 2020 год пополнили консолидированный бюджет региона на 18,2 млрд рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, поступления выросли на 1,2 млрд по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что 4,2 млрд – это доходы местных бюджетов.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-декабрь 2020 года на 56,4% (10,7 млрд рублей) обеспечили за счет поступления налога на доходы физических лиц (поступления выросли на 1,2 млрд рублей), на 18,6% (3,5 млрд рублей) налога на прибыль организаций и на 15,4% за счет имущественных налогов (2,9 млрд рублей).

В 2020 году в консолидированный бюджет России налоговые органы Псковской области мобилизовали 22,8 млрд рублей налогов и сборов. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 4,6 млрд рублей.

Кроме того, за 2020 год в государственные внебюджетные фонды мобилизовали более 15,9 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный фонд РФ – 11,7 млрд, в Фонд социального страхования РФ – 1,4 млрд, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,8 млрд рублей.

По итогам 12 месяцев 2020 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов в региональный и местные бюджеты, добавили в ведомстве.