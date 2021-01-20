Экономика

Единый реестр лицензий и разрешений для бизнеса предложили создать в России

Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает необходимым создать единый реестр разрешений и лицензий для бизнеса в рамках «регуляторной гильотины». Об этом сообщил директор департамента законотворческой деятельности ТПП Дмитрий Фадеев.

«Палата приветствует планы правительства по систематизации, сокращению перечня требований, упрощению порядка предоставления разрешительных документов, - приводит его слова ТАСС. - Учитывая общий тренд "цифровизации контроля", можно было бы подумать над созданием единого реестра разрешений и лицензий».

По его словам, такой реестр мог бы не только играть роль «информационного стенда» для бизнеса о требованиях для получения лицензии, но и одновременно служить инструментом для межведомственного обмена между госорганами документов, полученных от предпринимателей.

Дмитрий Фадеев отметил, что многие лицензионные нормы были установлены в начале 1990-х годов, например, положение о порядке лицензирования пользования недрами (от 15 июля 1992 года). Однако «регуляторная гильотина» их так и не затронула - реформу было решено на первом этапе распространить только на требования, проверяемые в рамках госконтроля, заметил он.