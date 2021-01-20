Экономика

Производители предложили сетям продавать картофель «экономкласса»

Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Такая продукция, утверждают фермеры, для конечного потребителя будет на 15-20% дешевле.

Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель «экономкласса» — корнеплоды широкого диапазона от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг. Как уточнила руководитель аппарата союза Татьяна Губина, свои предложения отраслевая организация направила в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту») и Союз независимых сетей (СНС).

Сейчас ритейлеры предъявляют строгие требования по калибровке для каждой партии, поэтому фермерам приходится сортировать корнеплоды по размерам. Если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены, уверена Губина.

Резкий рост стоимости картофеля обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января. За год средние цены повысились на 40%, в том числе по причине снижения урожая, отмечает источник.